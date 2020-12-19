В Украине за сутки зафиксировано 11 742 новых случая коронавируса

19 декабря, 2020, 08:27

В Украине за минувшие сутки, 18 декабря, лабораторно подтверждено 11 742 новых случаев заболевания COVID-19

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в facebook.

По его словам, в частности, заболели 547 детей и 481 медработник. Были госпитализированы - 2865 человек, летальных случаев - 213, выздоровели - 13314 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1364), Одесской (1161), Запорожской (829), Киевской (827) и Днепропетровской (667) областях.

За сутки совершено 60 089 тестирований: методом ПЦР - 39258, методом ИФА - 20831.

За все время пандемии в Украине заболело - 956 123 человека, выздоровели - 574 536 человек, летальных случаев - 16469.

Напомним, по состоянию на утро пятницы, 18 декабря, в Украине было зафиксировано 944 381 случай заражения коронавируса COVID-19, из них 16 256 - летальные, 561222 человека выздоровели.

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