Укрпочта презентовала интерактивную марку с анимационными "козаками"

19 декабря, 2020, 22:47

Укрпочта ко дню Святого Николая представила первую интерактивную марку с героями культового мультсериала о козаках

Об этом сообщает Укрпочта в facebook.

Укрпочта реализовала проект совместно с компанией Art Nation. С новой маркой можно не только послать письмо, но и сделать фото или записать видео с анимационными героями.

На марке изображены козаки - герои культового мультсериала, который начал выходить в 1967 году.

На церемонии в Музее почты присутствовал художник-постановщик мультфильмов о приключениях казаков Эдуард Кирыч.

"Оживить" козаков в дополненной реальности можно, загрузив на смартфон бесплатное мобильное приложение WowBox AR.

Тираж марок - 100 тыс. Номинал каждой - 9 грн.

11 ноября стало известно, что в Украине планируют ввести цифровую почтовую марку.

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