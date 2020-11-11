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Espreso.tvЭкономикаВ Украине планируют ввести цифровую почтовую марку

В Украине планируют ввести цифровую почтовую марку


фото: radio7
Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде проекты законов, которые позволят осовременить предоставления почтовых услуг и внедрить электронную почтовую марку

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Согласно сообщению, народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроекты, направленные на повышение эффективности работы почты.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, эти проекты законов регулируют ряд вопросов относительно предоставления современных и доступных почтовых услуг населению.

"Среди ключевых перспектив, которые открывают законопроекты - введение электронной марки, борьба с контрабандой и ряд нововведений, которые позволят существенно осовременить почтовой связи в Украине и модернизировать почтовый инфраструктуру", - цитирует пресс-служба слова Криклия.

Кроме того, по словам генерального директора Укрпочты Игоря Смелянского, в течение ближайших нескольких лет после принятия закона прогнозируется обновление половины городских абонентских ящиков, что позволит клиентам и работникам почты реже ходить в отделение за отправлениями.

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