Очередной транш от МВФ Украина получит в феврале-марте, - Шмыгаль
17 декабря, 2020, 22:42
Очередной транш от Международного валютного фонда Украина получит в конце зимы - начале весны следующего года
Об этом во время онлайн-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует РБК-Украина .
Такие сроки, по словам главы правительства, являются реалистичными, если не будет снова "сюрпризов".
"Следующий транш будет однозначно в следующем году, безусловно, в этом году это невозможно. Миссия (МВФ - ред.) должна быть назначена, мы прошли все процедуры. Если мы говорим о прогнозируемом будущем, то хотелось бы иметь это (транш - ред.) не позднее февраля, но февраль-март - это прогнозы, которые мы обсуждаем совместно с МВФ ", - сказал премьер.
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- Международный валютный фонд в июне текущего года одобрил предоставление Украине $ 5 млрд в рамках кредитования по программе stand-by.
- Через несколько дней Украина полностью получила $ 2,1 млрд первого транша от МВФ в рамках нового меморандума.
- По словам министра финансов Сергея Марченко, "очень высоко вероятным" сценарием является то, что Украине удастся договориться в текущем году о миссии и средства поступят уже в следующем году.