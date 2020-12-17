Очередной транш от МВФ Украина получит в феврале-марте, - Шмыгаль

17 декабря, 2020, 22:42

Очередной транш от Международного валютного фонда Украина получит в конце зимы - начале весны следующего года

Об этом во время онлайн-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует РБК-Украина .

Такие сроки, по словам главы правительства, являются реалистичными, если не будет снова "сюрпризов".

"Следующий транш будет однозначно в следующем году, безусловно, в этом году это невозможно. Миссия (МВФ - ред.) должна быть назначена, мы прошли все процедуры. Если мы говорим о прогнозируемом будущем, то хотелось бы иметь это (транш - ред.) не позднее февраля, но февраль-март - это прогнозы, которые мы обсуждаем совместно с МВФ ", - сказал премьер.

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