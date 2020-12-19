Трамп бросился защищать Россию после обвинений Помпео в кибератаках

19 декабря, 2020, 22:22

Глава Белого дома Дональд Трамп выразил сомнение в причастности России к кибератакам, в которых Москву обвинил госсекретарь США Майк Помпео

Об этом Трам написал в twitter.

Он назвал переоцененным влияние кибератаки на американские правительственные ведомства и отрицает причастность к ней России.

"Кибератака гораздо больше в фейковых медиа, чем в реальности. Россия, Россия, Россия - это главная мелодия, когда что-то случается, потому что жалкий мейнстрим, преимущественно по финансовым соображениям, смертельно боятся обсудить вероятность, что это может быть Китай, а может быть!" - написал Трамп.

Президент США обозначил в твите государственного секретаря Майка Помпео и главу национальной разведки Джона Рэтклиффа.

The Cyber Hack is far greater in the Fake News Media than in actuality. I have been fully briefed and everything is well under control. Russia, Russia, Russia is the priority chant when anything happens because Lamestream is, for mostly financial reasons, petrified of .... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020

Напомним, 19 декабря Майк Помпео обвинил Россию в причастности к масштабной хакерской атаки на американские ведомства и компании.

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