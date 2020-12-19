Помпео обвинил Россию в масштабной кибератаке на США

19 декабря, 2020, 15:38

Государственный секретарь США Майк Помпео обвинил Россию в причастности к масштабной хакерской атаке на американские ведомства и компании

Об этом сообщает Радио Свобода.

Кибератака началась еще весной этого года, а 14 декабря Вашингтон подтвердил, что целями стали американское Министерство финансов и Национальное управление по телекоммуникациям и информации.

"Мы можем предельно ясно сказать, что в эту атаку была вовлечена Россия", - заявил Помпео.

По его словам, для встраивания вредоносного кода в правительственные системы США были предприняты значительные усилия.

По данным корпорации Microsoft, которая также подверглась нападению, целью хакеров стали более 40 правительственных агентств, аналитических центров, неправительственных организаций и IT-компаний.

Цели располагались не только в США, но и в Канаде, Великобритании, Испании, Бельгии, Израиле, Мексике и Объединенных Арабских Эмиратах.

Напомним, 17 декабря канцелярия директора Национальной разведки США, Федеральное бюро расследований и Агентство по вопросам кибербезопасности и безопасности инфраструктуры подтвердили факт масштабной кибератаки , направленной на госучреждения.

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