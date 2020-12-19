SpaceX успешно запустила ракету с разведывательным спутником

19 декабря, 2020, 21:43

Компания SpaceX Илона Маска по заказу Пентагона успешно вывела на орбиту разведывательный спутник

Трансляция старта велась на канале SpaceX в twitter.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космическим аппаратом NROL-108 Национального управления военно-космической разведки США.

Falcon 9 была запущена с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Через некоторое время после взлета первая ступень ракеты вернулась на Землю.

Напомним, 14 декабря компания SpaceX вывела на орбиту спутник радиовещания Sirius SXM-7 с помощью многразовой ступени ракеты-носителя Falcon 9.

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