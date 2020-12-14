SpaceX вывела на орбиту американский спутник Sirius
14 декабря, 2020, 08:33
Компания SpaceX вывела на орбиту спутник радиовещания Sirius SXM-7 с помощью многоразовой ступени ракеты-носителя Falcon 9
Об этом сообщает Hromadske.
SpaceX отправила свой второй самый большой коммерческий груз: масса спутника - 7 тонн.
Спутник запустили для радиовещания в Северной Америке в дециметровых и сантиметровых волнах. Он дополнит пять других аппаратов Sirius XM на орбите.
Для ракеты-носителя Falcon 9 эта миссия стала восьмой. Через приблизительно 8 минут после старта первая ступень ракеты совершила посадку на платформу в Атлантике, в 643 км от космодрома.
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Liftoff! pic.twitter.com/z8EvuHWLA3- SpaceX (@SpaceX) December 13, 2020
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