Шмыгаль рассказал, на сколько вырастут зарплаты медиков в 2021 году

19 декабря, 2020, 11:04

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году зарплаты всех медиков вырастут на 2 - 2,5 тыс. грн

Об этом сообщает Правительственный портал .

По его словам, COVID-19 показал ценность врачей и важность медицинской системы.

"Можно провести аналогию с 2014 годом, когда все вспомнили, что надо иметь сильную армию. Сегодня коронавирус демонстрирует нам, что надо иметь свою сильную медицину и врачей. Сегодня пришло время признать, что врачи и медицинская система - это критическая необходимость", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что в следующем году остается доплата в размере 300% врачам, которые борются с COVID-19. Кроме того, в среднем на 2-2,5 тыс грн вырастет зарплата всему медицинскому персоналу.

"У нас есть план поэтапного роста расходов на медицину до 2023 года, чтобы, как прописано в законе, расходы на медицину составили 5% от ВВП. Это позволит достичь уровня европейской оплаты труда для врачей. Этот план будет придерживаться, и мы будем делать все , чтобы реализовать его как можно быстрее ", - пообещал премьер.

Напомним, 25 ноября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что минимальная зарплата врачей в следующем году должна быть установлена на уровне 22-25 тыс. грн в месяц .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb