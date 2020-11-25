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Espreso.tvОбществоСтепанов заявил, что минимальная зарплата врачей в 2021 году должна быть 22-25 тыс. грн

Степанов заявил, что минимальная зарплата врачей в 2021 году должна быть 22-25 тыс. грн

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что минимальная зарплата врачей в следующем году должна быть установлена на уровне 22-25 тыс. грн в месяц

Об этом он заявил в эфире 5 канала .

Степанов считает, что не может быть одна сумма зарплаты для врачей в течение многих лет.

"Не может страна платить заработную плату такую, как у нас в стране на протяжении 29 лет - в среднем 8 тыс заработная плата врача", - отметил министр.

Он добавил, что это поможет удержать медиков в Украине.

"Именно поэтому мы подчеркиваем принятии адекватного бюджета на 2021 - чтобы заработная плата врача начиналась от 22-25 тысяч гривен. И это один из главных факторов по остановке отъезда наших граждан, наших врачей, наших медицинских работников за границу", - подытожил Степанов.

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