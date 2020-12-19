Семейные врачи получат возможность проводить тесты на коронавирус, - Степанов

19 декабря, 2020, 13:47

В Украине семейных врачей обеспечат быстрыми тестами на антиген к коронавирусу

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ .

По его словам Минздрав хочет обеспечить всех семейных врачей тестами на антиген.

"Мы изменили алгоритм, предоставили финансирование на семейных врачей. Сейчас мы хотим, чтобы во всех семейных врачей присутствовали тесты на антиген, чтобы они могли сделать соответствующее исследование", - сказал Степанов.

Министр также напомнил, что на этой неделе МЗ обновило алгоритм тестирования на коронавирус.

"Мы также добавили скрининговое обследование с использованием быстрых тестов на определение антигена. Они будут проводиться следующим лицам: с подозрением на COVID-19, с признаками других респираторных вирусных инфекций, с признаками пневмонии, гражданам, которые были в тесном контакте с лицом с подтвержденным случаем COVID-19, а также возвращаются из регионов со значительным распространением COVID-19. также гражданам, подлежащих плановой госпитализации в больнице в связи с другими заболеваниями ", - рассказал Степанов.

Напомним, 17 декабря Министерство здравоохранения заявило, что готовит Национальный план по вакцинации от COVID-19 .

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