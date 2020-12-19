СБУ изъяла в Одессе 46 кг кокаина на $12 млн

19 декабря, 2020, 16:17

Служба безопасности Украины изъяла партию кокаина в 46 кг, которая транзитом через Одессу направлялась из Южной Америки в Евросоюз

Об этом сообщает официальный сайт СБУ .

Оперативники получили информацию, что наркодельцы планируют ввезти кокаин на корабле, который прибыл в Морской торговый порт "Южный". Наркотики были спрятаны в официально оформленном контейнере с грузом фруктов. Затем заказчики планировали переправить груз в несколько стран Евросоюза.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили в контейнере 46 килограммовых брикетов с кокаином. Стоимость изъятых наркотиков по ценам черного рынка составляет почти $12 млн.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 29 октября в одесском порту "Южный" пограничники в контейнере с бананами обнаружили 50,8 кг кокаина.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb