Более чем на $10 млн: в одесском порту в контейнере с бананами обнаружили кокаин
Об этом сообщает пресс служба Государственной пограничной службы Украины.
"Партию наркотиков обнаружили в Одессе - в морском порту "Южный". Ее стоимость на черном рынке составляет более $10 млн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наркотики доставили на теплоходе с грузом бананов, который прибыл в Украину из Эквадора.
"45 брикетов с наркотиком были спрятаны в конструктивных полостях - вентиляционных люках одного из контейнеров. Все брикеты имели свою фирменную маркировку в виде букв и цифр, что указывает на его принадлежность к определенному наркосиндикату", - говорится в сообщении.
Пограничники заметили, что общий вес обнаруженного наркотика составил 50,8 кг.
Фото: dpsu.gov.ua
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
-
Читайте также
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула