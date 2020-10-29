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Espreso.tvОбществоБолее чем на $10 млн: в одесском порту в контейнере с бананами обнаружили кокаин

Более чем на $10 млн: в одесском порту в контейнере с бананами обнаружили кокаин


фото: dpsu.gov.ua
В одесском порту "Южный" пограничники в контейнере с бананами обнаружили 50,8 кг кокаина

Об этом сообщает пресс служба Государственной пограничной службы Украины.

"Партию наркотиков обнаружили в Одессе - в морском порту "Южный". Ее стоимость на черном рынке составляет более $10 млн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наркотики доставили на теплоходе с грузом бананов, который прибыл в Украину из Эквадора.

"45 брикетов с наркотиком были спрятаны в конструктивных полостях - вентиляционных люках одного из контейнеров. Все брикеты имели свою фирменную маркировку в виде букв и цифр, что указывает на его принадлежность к определенному наркосиндикату", - говорится в сообщении.

Пограничники заметили, что общий вес обнаруженного наркотика составил 50,8 кг.

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Фото: dpsu.gov.ua

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