"Ливерпуль" с неприличным счетом победил "Кристал Пэлас" в АПЛ

19 декабря, 2020, 16:34

В 14-м туре чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" разгромил в гостях "Кристал Пэлас" со счетом 7:0

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Еще в первом тайме команда Юргена Клоппа забила в ворота соперника трижды. Отличились Такуми Минамино, Садио Мане и Фирмино.

После перерыва Фирмино сделал дубль, также дважды забил Мохаммед Салах. Еще один гол на счету Джордана Хендерсона.

"Ливерпуль" победил "Кристал Пэлас" 7:0, набрал 31 очко и упрочил лидерство. Ближайшего преследователя - "Тоттенхэм" - действующие чемпионы опережают на 6 пунктов. У лондонцев есть матч в запасе.

"Кристал Пэлас" имеет 18 баллов и идет 12-м.

Чемпионат Англии

14-й тур

19 декабря

"Кристал Пэлас" - "Ливерпуль" 0:7

Голы: Минамино, 3, Мане, 35, Фирмино, 44, 68, Хендерсон, 52, Салах, 81, 84

Напомним, 16 декабря "Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" в центральном матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу.

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