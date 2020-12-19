"Ливерпуль" с неприличным счетом победил "Кристал Пэлас" в АПЛ
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Еще в первом тайме команда Юргена Клоппа забила в ворота соперника трижды. Отличились Такуми Минамино, Садио Мане и Фирмино.
После перерыва Фирмино сделал дубль, также дважды забил Мохаммед Салах. Еще один гол на счету Джордана Хендерсона.
"Ливерпуль" победил "Кристал Пэлас" 7:0, набрал 31 очко и упрочил лидерство. Ближайшего преследователя - "Тоттенхэм" - действующие чемпионы опережают на 6 пунктов. У лондонцев есть матч в запасе.
"Кристал Пэлас" имеет 18 баллов и идет 12-м.
Чемпионат Англии
14-й тур
19 декабря
"Кристал Пэлас" - "Ливерпуль" 0:7
Голы: Минамино, 3, Мане, 35, Фирмино, 44, 68, Хендерсон, 52, Салах, 81, 84
- Напомним, 16 декабря "Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" в центральном матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу.
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