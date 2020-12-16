"Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" в матче за первое место АПЛ
16 декабря, 2020, 23:50
"Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" в центральном матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
За "Ливерпуль" сегодня отличились Мохамед Салах и Роберто Фирмино. В составе "Тоттенхэма" гол забил Сон Хин Мин.
Перед этим матчем "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" с 25 очками делили первую вторую строчку турнирной таблицы Английской Премьер-лиги. Теперь "красные" вырвались вперед и на 3 балла опережают "шпор".
Чемпионат Англии
13-й тур
16 декабря
"Ливерпуль" - "Тоттенхэм" 2:1
Голы: Салах, 26 Фирмино, 90 - Сон, 33
- 15 декабря в другом матче 13-го тура АПЛ лондонский "Челси" проиграл "Вулверхэмптон".
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