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Espreso.tvСпорт"Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" в матче за первое место АПЛ

"Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" в матче за первое место АПЛ


фото: Getty Images
"Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" в центральном матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

За "Ливерпуль" сегодня отличились Мохамед Салах и Роберто Фирмино. В составе "Тоттенхэма" гол забил Сон Хин Мин.

Перед этим матчем "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" с 25 очками делили первую вторую строчку турнирной таблицы Английской Премьер-лиги. Теперь "красные" вырвались вперед и на 3 балла опережают "шпор".

Чемпионат Англии

13-й тур

16 декабря

"Ливерпуль" - "Тоттенхэм" 2:1

Голы: Салах, 26 Фирмино, 90 - Сон, 33

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