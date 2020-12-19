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Espreso.tvМирПопытка убийства Навального похожа на трансляцию в "прямом эфире", - Пионтковский

Попытка убийства Навального похожа на трансляцию в "прямом эфире", - Пионтковский


фото: Reuters
Российская верхушка настолько психически неуравновешенна, что попытка убийства Алексея Навального походила на "убийство в прямом эфире". ФСБ РФ сработало отвратительно

Такое мнение высказал российский политолог Андрей Пионтковский в эфире "Студия Запад" на телеканале Еспресо.TV

"Массовое убийство - это статистика. А вот детальную демонстрацию убийства, как в случае с Навальным, можно назвать "убийство в прямом эфире". Это не может не обсуждаться в западных государствах. Тем более, на фоне того, что Конгресс США собирается объявить Россию террористическим государством. Последствия такого решения станут сокрушительными для Путина и его соратников. Санкции Байдена поставят РФ на колени", - заявил политолог.

Андрей Пионтковский уверен, что новоизбранный президент США Джо Байден будет более радикальным в отношении России.

"Все преступления Путина станут всемирно известны. Уже ничего не скрыть. Байден включит "санкционный станок". Для него Россия враг не только для США, но для всего международного сообщества", - добавил господин Пионтковский.

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