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Espreso.tvОбществоПутин обвинил Навального в сотрудничестве с американскими спецслужбами и назвал расследование о его отравлении "выдумками"

Путин обвинил Навального в сотрудничестве с американскими спецслужбами и назвал расследование о его отравлении "выдумками"


фото: reuters
Президент РФ Владимир Путин назвал расследование об отравлении Навального "легализацией материалов американских спецслужб", после чего высказал предположение, что Навальный пользуется поддержкой спецслужб США

Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции.

"Это не расследование, а легализация материалов американских спецслужб. А разве мы не знаем, что они локацию отслеживают. Наши спецслужбы это хорошо понимают и знают", - сказал Путин.

В связи с этим, по его мнению, сотрудники ФСБ пользуются телефонами там, где считают нужным, и не скрывают свое местонахождение. "И если это так, а это так, то значит вот этот пациент берлинской клиники (эвфемизм в Кремле для обозначения Навального, - ред.) пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. А если и это правильно, то интересно. Тогда спецслужбы (России , - ред.) обычно должны за ним присматривать", - заявил Путин.

При этом он высказал мнение, что "это совсем не значит, что его (Навального, - ред.) травить нужно, кому он нужен", "и если бы хотели, довели бы до конца".

В общем Путин назвал материалы расследования об отравлении Навального спецгруппой ФСБ из восьми человек - "выдумками".

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