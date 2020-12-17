Путин обвинил Навального в сотрудничестве с американскими спецслужбами и назвал расследование о его отравлении "выдумками"

17 декабря, 2020, 14:08

Президент РФ Владимир Путин назвал расследование об отравлении Навального "легализацией материалов американских спецслужб", после чего высказал предположение, что Навальный пользуется поддержкой спецслужб США

Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции.

"Это не расследование, а легализация материалов американских спецслужб. А разве мы не знаем, что они локацию отслеживают. Наши спецслужбы это хорошо понимают и знают", - сказал Путин.

В связи с этим, по его мнению, сотрудники ФСБ пользуются телефонами там, где считают нужным, и не скрывают свое местонахождение. "И если это так, а это так, то значит вот этот пациент берлинской клиники (эвфемизм в Кремле для обозначения Навального, - ред.) пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. А если и это правильно, то интересно. Тогда спецслужбы (России , - ред.) обычно должны за ним присматривать", - заявил Путин.

При этом он высказал мнение, что "это совсем не значит, что его (Навального, - ред.) травить нужно, кому он нужен", "и если бы хотели, довели бы до конца".

В общем Путин назвал материалы расследования об отравлении Навального спецгруппой ФСБ из восьми человек - "выдумками".

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