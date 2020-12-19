Forbes назвал топ-10 самых богатых звезд 2020 года

19 декабря, 2020, 12:54

Список самых высокооплачиваемых селебритиз 2020 года возглавила 23-летняя американская модель Кайли Дженнер

Об этом сообщает Forbes .

Кайли Дженнер стала самой богатой знаменитостью 2020 года. За 12 месяцев она заработала $ 590 млн благодаря продаже компании Kylie Cosmetics.

Второе место в списке самых богатых звезд занял рэпер Канье Уэст с состоянием $ 170 млн, которому больше всего доходов принесло соглашение с Adidas.

В тройку лидеров также вошел швейцарский теннисист Роджер Федерер, заработавший $ 106 млн.

В топ-10 самых богатых звезд 2020 также вошли футболисты Криштиану Роналду ($ 105 млн), Лионель Месси ($ 104 млн) и Неймар ($ 95,5 млн), актер и режиссер Тайлер Перри ($ 97 млн), радиоведущий Говард Стерн ($ 90 млн) , баскетболист Леброн Джеймс ($ 88,2 млн), актер Дуэйн Джонсон ($ 87,5 млн).

Напомним, 9 декабря Маск поднялся на вторую строчку в рейтинге самых богатых людей мира.

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