 
РУСУКР
live
Espreso.tvЭкономикаМаск поднялся на вторую строчку в рейтинге самых богатых людей мира

Маск поднялся на вторую строчку в рейтинге самых богатых людей мира

Илон Маск
фото: Getty Images
Основатель и CEO компании Tesla Илон Маск занял второе место в списке самых богатых людей мира от Forbes

Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time Bilionaires .

Согласно рейтингу, состояние Маска пока оценивается в $ 144, 7 млрд, что позволило ему подвинуть на третье место президента Louis Vuitton Бернара Арно, состояние которого издание оценило в $ 144, 6 млрд.

Первое место в рейтинге занимает основатель маркетплейсу Amazon Джефф Безос, состояние которого издание оценивает в $ 185, 4 млрд.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 декабря, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать