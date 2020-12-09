Маск поднялся на вторую строчку в рейтинге самых богатых людей мира

9 декабря, 2020, 14:23

Основатель и CEO компании Tesla Илон Маск занял второе место в списке самых богатых людей мира от Forbes

Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time Bilionaires .

Согласно рейтингу, состояние Маска пока оценивается в $ 144, 7 млрд, что позволило ему подвинуть на третье место президента Louis Vuitton Бернара Арно, состояние которого издание оценило в $ 144, 6 млрд.

Первое место в рейтинге занимает основатель маркетплейсу Amazon Джефф Безос, состояние которого издание оценивает в $ 185, 4 млрд.

Напомним, Маск стал вторым самым богатым человеком в мире по версии Bloomberg. По данным агентства, он обошел Билла Гейтса, но уступает Безос.

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