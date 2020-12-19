Эрдоган языком силы "опустил" военные амбиции Путина. - Пионтковский

19 декабря, 2020, 20:05

Реджеп Эрдоган единственный, со времен Джона Кеннеди, кто языком силы "опустил" военные амбиции РФ

Такое мнение высказал российский политолог Андрей Пионтковский в эфире "Студия Запад" на телеканале Еспресо.TV

"Для мира Россия существует как страна-криминалитет. Это мировой террорист, которого нужно контролировать. Реджеп Эрдоган показал на практике как это делать. Это первый мировой лидер, со времен Джона Кеннеди, который на языке силы "опустил" военные амбиции РФ. Но это еще не конец. Для РФ военный конфликт на Кавказе между Арменией и Азербайджаном по состоянию полным провалом. И, если проводить параллели, то мне конфликт на Кавказе напомнил события 1962 года. Карибский кризис. Именно тогда Кеннеди намекнул Хрущеву, что армия СССР не такая, как вы ее выставляете. Сейчас история повторилась", - заявил политолог.

Напомним, 19 декабря Андрей Пионтковский заявил, что российская верхушка настолько психически неуравновешенна, что попытка убийства Алексея Навального походила на "убийство в прямом эфире". ФСБ РФ сработало отвратительно.

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