Епифаний рассказал о позиции ПЦУ по легализации марихуаны

19 декабря, 2020, 21:08

Митрополит Епифинаий заявил, что Православная церковь Украины считает возможной легализацию каннабиса только при условии его использования в медицинских целях

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам предстоятеля ПЦУ, легализация марихуаны в Украине возможна только в случае употребления ее в медицинских целях.

"Если это будет использоваться исключительно в полезных, в медицинских целях и не будет злоупотребления как наркотиком. Потому, встречаясь даже с премьер-министром, и с президентом Украины, мы говорили, что если это будет разрешено, чтобы оно не привело к пагубным последствиям, чтобы под видом разрешения медицинского это в будущем не дало возможности для того, чтобы наркомания процветала в украинском государстве", - сказал Епифаний.

Напомним, 16 ноября в Офисе президента отметили, что в Украине возможна легализация марихуаны для использования исключительно в медицинских целях.

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