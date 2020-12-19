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Espreso.tvОбществоЕпифаний рассказал о позиции ПЦУ по легализации марихуаны

Епифаний рассказал о позиции ПЦУ по легализации марихуаны


фото: Укрінформ
Митрополит Епифинаий заявил, что Православная церковь Украины считает возможной легализацию каннабиса только при условии его использования в медицинских целях

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам предстоятеля ПЦУ, легализация марихуаны в Украине возможна только в случае употребления ее в медицинских целях.

"Если это будет использоваться исключительно в полезных, в медицинских целях и не будет злоупотребления как наркотиком. Потому, встречаясь даже с премьер-министром, и с президентом Украины, мы говорили, что если это будет разрешено, чтобы оно не привело к пагубным последствиям, чтобы под видом разрешения медицинского это в будущем не дало возможности для того, чтобы наркомания процветала в украинском государстве", - сказал Епифаний.

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