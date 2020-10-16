"Не менее двух млн украинцев требуют именно таких препаратов", - ОПУ о легализации лечебного каннабиса

16 октября, 2020, 12:36

В Офисе президента отметили, что вопрос стоит исключительно о легализации медицинского каннабиса в лечебных целях

Об этом говорится в заявлении на сайте президента.

В Офисе констатировали существование требования в обществе по легализации медицинского каннабиса.

"По состоянию на сегодня лечебные препараты на основе каннабиса доступны в таких странах, как Канада или Австралия, Соединенные Штаты или Польша, Новая Зеландия или Литва. Украинцы на территории этих и десятков других государств уже сейчас могут воспользоваться принципом" каннабис - это лекарство ", но на территории нашей страны это полностью нелегально. Однако общественная дискуссия по каннабису происходит и в Украине ", - подчеркнули в ОПУ.

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В Офисе президента отметили, что попытки зарегистрировать законопроекты о легализации медицинского использования марихуаны в Верховной Раде уже были.

"Аргументы сторонников этой идеи известны: конопли без наркотического эффекта могут использоваться как эффективное и легкое обезболивающее. Что особенно важно для людей с онкологическими заболеваниями, которые, пока каннабис остается нелегальным, вынуждены спасаться с помощью гораздо более тяжелых и опасных по последствиям для организма препаратов", - прокомментировали в ОПУ.

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В то же время там подчеркнули, что применение медицинской марихуаны в государствах, это уже разрешили, демонстрирует ее эффективность при депрессиях, посттравматическом стрессовом расстройстве, что является важным для военнослужащих, которые возвращаются домой с войны. Активно используется группа препаратов и при ряде других тяжких состояний и заболеваний.

"По предварительным подсчетам, не менее двух миллионов украинский нуждаются именно таких препаратах. Если, разумеется, мы хотим заботиться о надлежащем качестве их жизни", - заявили в Офисе президента.

"Аргументы оппонентов этой идеи также известны. Они отмечают, что под видом медицинских препаратов могут распространяться и наркотические вещества. Но эффективна государство, которое нивелирует риски и использует с пользой для народа все возможности, которые существуют", - добавили в ОПУ .

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