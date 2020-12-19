Байден с женой публично прививаются от COVID-19

19 декабря, 2020, 13:25

21 декабря избранный президент США Джо Байден вместе с женой публично сделает прививки от коронавируса

Об этом сообщает CNN .

Байден вместе с женой Джилл прививаются в понедельник в штате Делавэр.

Также по словам пресс-секретарь переходного периода Джен Псаки, новоизбранный вице-президент США Камала Харрис и ее муж Даг Емхофф получат прививки через неделю.

Как утверждает Псаки, Байден и Харрис прививаются не одновременно по рекомендации медицинских экспертов. Причиной являются возможные побочные эффекты.

Напомним, 18 декабря вице-президент США Майк Пенс получил прививку от коронавируса , став самым высоким вакцинированным должностным лицом страны.

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