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Espreso.tvМирБайден с женой публично прививаются от COVID-19

Байден с женой публично прививаются от COVID-19


фото: Reuters
21 декабря избранный президент США Джо Байден вместе с женой публично сделает прививки от коронавируса

Об этом сообщает CNN .

Байден вместе с женой Джилл прививаются в понедельник в штате Делавэр.

Также по словам пресс-секретарь переходного периода Джен Псаки, новоизбранный вице-президент  США Камала Харрис и ее муж Даг Емхофф получат прививки через неделю.

Как утверждает Псаки, Байден и Харрис прививаются не одновременно по рекомендации медицинских экспертов. Причиной являются возможные побочные эффекты.

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