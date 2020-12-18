Зеленский назвал критику бюджета "политическим буллингом"

18 декабря, 2020, 22:08

Об этом он заявил в видеообращении в Facebook.

"Неделя был тяжелой, но результативной. Принят госбюджет на 2021 год. Мы продолжили ломать старые традиции и уже второй раз оказывается, что можно принять бюджет вовремя. Можно не до 05:00, можно без торгов и самое главное - без всяких "хателак". Возможно из-за этого бюджет-2021 стал объектом, я бы назвал это "политическим буллингом" - лавина фейков, манипуляций, мифов, дезинформации столько, что где-то в уголке тихонько заплакал одинокий Киселев. Скажу несколько слов, чтобы уже окончательно расставить все точки над "і". А конкретно - в словах манипуляций от оппозиции", - сказал Зеленский.

Он заявил, что на медицину, в частности, выделено почти 160 млрд грн.

"Мы подняли зарплату медикам на 30%, но все понимаем, что этого недостаточно, поэтому стремимся в 2021 году продолжить увеличение их зарплат", - сказал президент.

По его словам, в планах - оснащение 210 приемных отделений, 450 новых машин скорой помощи. Также доплаты медикам, которые противодействуют коронавирусу, продолжаются.

Напомним, что Рада приняла Государственный бюджет на 2021 год.

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