Заместителю Ермака Татарову подписали подозрение, - СМИ

18 декабря, 2020, 14:19

И.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову

Об этом сообщает УП и журналист Юрий Бутусов.

"Грищук подписал подозрение Татарову", - сообщает источник УП.

По словам источника, подозрение должны вручить сегодня - 18 декабря.

По данным Бутусова, НАБУ позволили обыски у Татарова.

Его же источники в САП отмечают, что задержание во время вручения подозрения не предусмотрено.