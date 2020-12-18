Заместителю Ермака Татарову подписали подозрение, - СМИ
18 декабря, 2020, 14:19
И.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову
Об этом сообщает УП и журналист Юрий Бутусов.
"Грищук подписал подозрение Татарову", - сообщает источник УП.
По словам источника, подозрение должны вручить сегодня - 18 декабря.
По данным Бутусова, НАБУ позволили обыски у Татарова.
Его же источники в САП отмечают, что задержание во время вручения подозрения не предусмотрено.
- 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.
- Заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров заявлял, что подаст в суд на директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.