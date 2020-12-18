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Espreso.tvОбществоЗаместителю Ермака Татарову подписали подозрение, - СМИ

Заместителю Ермака Татарову подписали подозрение, - СМИ

И.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову

Об этом сообщает УП и журналист Юрий Бутусов.

"Грищук подписал подозрение Татарову", - сообщает источник УП.

По словам источника, подозрение должны вручить сегодня - 18 декабря.

По данным Бутусова, НАБУ позволили обыски у Татарова.

Его же источники в САП отмечают, что задержание во время вручения подозрения не предусмотрено.

  • 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.
  • Заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров заявлял, что подаст в суд на директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

 

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18 декабря, 2020 пятница

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