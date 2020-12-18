В США одобрили использование вакцины Moderna от коронавируса, - Трамп

18 декабря, 2020, 15:29

В США разрешили использование вакцины от COVID-19 компании Moderna

Об этом написал президент Дональд Трамп в Twitter.

"Вакцина Moderna одобрена. Ее поставка начнется немедленно", - написал президент.

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Американский регулятор FDA официально одобрил вакцину против COVID-19 производства компании Pfizer как безопасное и эффективное средство.

Moderna vaccine overwhelmingly approved. Distribution to start immediately. - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2020