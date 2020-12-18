В США одобрили использование вакцины Moderna от коронавируса, - Трамп
18 декабря, 2020, 15:29
В США разрешили использование вакцины от COVID-19 компании Moderna
Об этом написал президент Дональд Трамп в Twitter.
"Вакцина Moderna одобрена. Ее поставка начнется немедленно", - написал президент.
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- Американский регулятор FDA официально одобрил вакцину против COVID-19 производства компании Pfizer как безопасное и эффективное средство.
Moderna vaccine overwhelmingly approved. Distribution to start immediately.- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2020
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