 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоВ США одобрили использование вакцины Moderna от коронавируса, - Трамп

В США одобрили использование вакцины Moderna от коронавируса, - Трамп


фото: reuters
В США разрешили использование вакцины от COVID-19 компании Moderna

Об этом написал президент Дональд Трамп в Twitter.

"Вакцина Moderna одобрена. Ее поставка начнется немедленно", - написал президент.

Читайте также: Вакцина от коронавируса от Moderna прошла первый этап утверждения в США

  • Американский регулятор FDA официально одобрил вакцину против COVID-19 производства компании Pfizer как безопасное и эффективное средство.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 декабря, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать