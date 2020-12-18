Вакцина от коронавируса от Moderna прошла первый этап утверждения в США

18 декабря, 2020, 10:50

Консультативный совет Управления по контролю за качеством продуктов и медикаментов США подтвердил высокую эффективность коронавирусной вакцины Moderna

Об этом сообщает Reuters.

Это решение стало первым шагом для утверждения препарата американским регулятором.

Вакцину одобрили 20 экспертов, подтвердив эффективность использования препарата для предотвращения заражения у людей старше 18 лет.

Воздержался от голосования один член консультативного совета доктор Майкл Курилла, который работает в Национальном институте здравоохранения. Он считает, что всеобщее разрешение использования вакцины Moderna для всех возрастных групп от 18 лет является слишком широким.

"Я не уверен, что для всех этих возрастных групп польза действительно превышает риск. И я предпочел бы, чтобы препарат был более ориентирован на людей с высоким риском серьезного и опасного для жизни заболевания COVID-19", - сказал Курилла.

По неофициальной информации, FDA в пятницу, 18 декабря, планирует провести заседание, чтобы выдать официальное разрешение на вакцину.

Распространение вакцины Moderna начнется, как только FDA даст зеленый свет.

Как сообщил секретарь Министерства здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, для штатов и крупных городов выделено 5,9 миллиона доз вакцины, они готовы к отправке по всей стране.

30 ноября американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против коронавируса достигает 94,1%, а для предотвращения тяжелого течения болезни - 100%.

Цена одной дозы вакцины от коронавируса производства Moderna будет колебаться от $25 до $37.

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