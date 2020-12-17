"Плагиатить теперь можно официально", - соцсети о назначении Шкарлета министром образования
17 декабря, 2020, 15:40
Украинское общество не осталось равнодушным от назначения министром образования Сергея Шкарлета, экс-члена "Партии регионов", которого поймали на плагиате
Еспресо.TV собрало реакции украинцев на назначение Сергея Шкарлета главой МОН.
Телеведущий Александр Зинченко заключил, что назначение Шкарлета - признание плагиата.
Журналист Сергей Руденко вспомнил эпоху министра образования времен Януковича Дмитрия Табачника
Популяризатор науки, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института космических исследований Алексей Парновский назвал назначение Шкарлета "последним гвоздем в гроб украинского образования и науки".
Соучредитель "Демсокиры" Виктор Трегубов перефразировал Подеревянского:
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо