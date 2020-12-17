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Espreso.tvОбщество"Плагиатить теперь можно официально", - соцсети о назначении Шкарлета министром образования

"Плагиатить теперь можно официально", - соцсети о назначении Шкарлета министром образования


фото: censor.net
Украинское общество не осталось равнодушным от назначения министром образования Сергея Шкарлета, экс-члена "Партии регионов", которого поймали на плагиате

Еспресо.TV собрало реакции украинцев на назначение Сергея Шкарлета главой МОН.

Телеведущий Александр Зинченко заключил, что назначение Шкарлета - признание плагиата.

Журналист Сергей Руденко вспомнил эпоху министра образования времен Януковича Дмитрия Табачника

Популяризатор науки, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института космических исследований Алексей Парновский назвал назначение Шкарлета "последним гвоздем в гроб украинского образования и науки".

Соучредитель "Демсокиры" Виктор Трегубов перефразировал Подеревянского:

 

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17 декабря, 2020 четверг

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