США осудили продажу россиянами украинской "Массандры" в оккупированном Крыму

18 декабря, 2020, 07:34

Постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что его страна осуждает продажу российскими оккупантами захваченного в оккупированном Крыму украинского винзавода "Массандра"

Об этом Гилмор заявил на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 17 декабря, передают "Крым.Реалии".

"Оккупационные власти на этой неделе наблюдали за продажей крупнейшего винного завода Крыма одном из соратников президента Путина, что стало еще одним оскорблением жителей Крыма, которые являются гражданами Украины", - сказал Гилмор.

Дипломат также напомнил, что россияне держат в заключении более 90 крымчан.

"Сообщения о жестоком обращении, жестокое обращение и пытки широко распространены. Буквально на этой неделе адвокаты 12 крымскотатарских политзаключенных посетили своих клиентов, находящихся в двух тюрьмах в Башкортостане. По их словам, один из заключенных серьезно болен, у него был положительный тест на коронавирус, в то время как 6 других имеют симптомы, аналогичные симптомам коронавируса, но еще не прошли тестирование. Также недавно было зарегистрировано несколько случаев коронавируса среди крымскотатарских политзаключенных, содержащихся в СИЗО Симферополя. Все, кто был несправедливо заключен, должны быть освобождены", - подчеркнул Гилмор.

Постпред США при ОБСЕ добавил, что условия содержания в тюрьмах в оккупированном Крыму и в России подвергают жизнь и здоровье этих и других заключенных повышенному риску во время пандемии.

"Оккупационные власти продолжают использовать пандемию как повод для расправы над теми, кто выступает против оккупации. Например, 11 декабря суд оштрафовал Венеру Мустафаеву, мать заключенного лидера "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева, за якобы нарушение связанных с коронавирусом ограничений на проведение общественных собраний, когда она провела одиночный пикет у здания суда, где ее сына приговорили к 14 годам тюрьмы", - сказал Гилмор.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что США осуждают российский закон, который "усиливает наказание за критику российской оккупации или просто за высказывание правды о том, что Крым - это Украина».

Напомним, оккупанты в Крыму продали винодельческий завод "Массандра" за 5,327 млрд руб. ($73 млн) компании "Южный проект" - дочерней фирме банка "Россия".

В МИД Украины продажу предприятия назвали никчемной.

Прокуратура Автономной Республики Крым квалифицирует присвоение и продажу россиянами украинского предприятия "Массандра" на оккупированном полуострове как военное преступление.

Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников заявил о подготовке пакета международных санкций против России за "приватизацию" украинской "Массандры".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb