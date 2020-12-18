"В ведических науках написано": нардеп-"слуга" Камельчук после заявления о "выдуманности" COVID-19 выступил против абортов и легализации проституции

18 декабря, 2020, 11:11

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук, ранее назвавший COVID-19 "выдуманной болезнью", заявил, что проституция "приводит к потере энергии во всей стране"

Об этом он заявил в интервью Hromadske.

"Проституция - она забирает энергию у женщины, которая этим занимается, и она не добавляет энергии мужчине, который идет к такой женщине. Это в ведических науках написано", - заявил нардеп.

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Он добавил, что "проституция - раздача своей энергии, особенно иностранцам, приводит к уменьшению количества энергии в данной стране, в частности Украине".

Аборты Камельчук назвал "уничтожением психофизического состояния женщины".