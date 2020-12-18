Прокурор Международного уголовного суда может открыть представительство в Украине для расследованием военных преступлений России - Мамедов

18 декабря, 2020, 19:24

Заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов заявил, что в 2021 году Международный уголовный суд может открыть представительство прокурора в Украине для сбора доказательств военных преступлений и преступлений против человечности в оккупированном Крыму и на Донбассе

Об этом заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявил в интервью Укринформа.

"Прокурор будет проводить собственное расследование, независимо от работы национальных органов. Так, по ряду вопросов будет сотрудничать с органами Украины, и, кстати, в своем отчете МУС указывает на конструктивное взаимодействие с правительством РФ, которое пока игнорировало все их запросы, но, в целом, полноценное расследование - это исключительно работа Офиса прокурора. Поэтому вполне возможно, что в Украине будет открыто представительство прокурора МУС, который будет осуществлять непосредственный сбор доказательств на территории Украины, как, например, это было сделано в Грузии после открытия расследования МУС", - заявил Мамедов.

Он пояснил, что прокурор МУС не сможет рассмотреть абсолютно все факты преступлений из-за ограниченных ресурсов - он выберет часть из них. Также Мамедов отметил, что открытие представительства прокурора МУС в Украине нельзя ожидать раньше февраля 2021, когда изберут нового прокурора.

На вопрос журналистов, какие именно дела будет расследовать прокурор Международного уголовного суда в Украине, Мамедов отметил, что предварительное изучение в Гааге касалось трех больших групп жертв преступлений: совершенных в контексте военных действий, во время задержаний и в Крыму.

"И на Донбассе, и на полуострове имели место и продолжают совершаться умышленные убийства, пытки, посягательство на человеческое достоинство. Что касается чисто неподконтрольных районов Луганской и Донецкой областей, то совершаются такие военные преступления, как умышленные нападения на гражданских лиц и объекты, нанесение ударов по охраняемым объектам, изнасилование и другие формы сексуального насилия", - перечислил возможную юрисдикцию заместитель генпрокурора.

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