Гармаш: россияне блокируют обмен пленными в ТКГ

18 декабря, 2020, 13:40

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что россияне продолжают блокировать обмен пленными с Украиной, каждый раз выдвигая новые и новые требования

Об этом член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш рассказал в эфире одного из телеканалов, передает "Укринформ".

"Мы четыре раза подавали списки на всех, там более 200 человек. 11 - это те, которые находятся в тяжелом физическом состоянии. Россия ни разу за те полгода, что я в ТКГ, еще не подала никаких списков, она блокирует эти процессы сначала требованием отмены постановления Рады о местных выборах, сейчас она уже хочет постановления Рады, которое якобы должно утвердить какой-то мирный план, предложенный ОРДЛО", - заявил Гармаш.

По его словам, все это говорит о том, что обмена пленными не будет, "пока нами процессуально не будут очищены 9 человек, которых мы раньше им отдали, хотя это не взаимосвязанные вещи".

Читайте также: "Назвал грязным словом": Гармаш заявил о публичном оскорблении со стороны дээнэровца во время заседания ТКГ

Гармаш отметил, что не видит возможности прогресса в вопросе обмена из-за поведения россиян в ТКГ.

"Но есть одна слабаяе, но существенная надежда: если все-таки до конца года состоится встреча в нормандском формате на уровне внешнеполитических советников, то, скорее всего, потребуется положительный результат, и тогда возможен обмен как минимум этих 11 человек", - отметил член украинской делегации в ТКГ.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо