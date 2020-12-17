"Назвал грязным словом": Гармаш заявил о публичном оскорблении со стороны "ДНРовца" во время заседания ТКГ

17 декабря, 2020, 16:41

Представитель Донецкой области от Украины в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что ОБСЕ "не заметила" хамского поведения российской марионетки

Об этом журналист и блогер Сергей Гармаш, член украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, рассказал в Facebook.

"Началось с того, что марионетки РФ по ОРДЛОУ, слишком активно начали заявлять о том, что именно они, а не Россия, являются стороной конфликта, стороной переговоров и даже членом ТКГ ... Чтобы прекратить их манипуляции, я всего лишь начал цитировать выдержки из Минских документов, где четко указано, кто является членами ТКГ, стороной конфликта и стороной переговоров ", - отметил Гармаш.

Он отметил, что российские марионетки с "ДНР" обращались к первому президенту Украины Леониду Кравчуку, но он решил ответить вместо него, чтобы тот "не опускался" до уровня "ДНРовцев".

"Я был готов к профессиональной, аргументированной дискуссии, основанной на документах и международном праве. Но в ответ люди, которые получают зарплату в российских рублях, стали наперебой кричать "кто он такой?" и практически закрикивать мое выступление. В ходе этого хаоса, какой-то господин Никаноров, брат "министра" Никанорова, а по совместительству оказывается, целый "глава администрации главы ДНР", с искаженным от ярости лицом назвал меня грязным словом, употреблять которое честный человек может только тогда, когда он или свечу держал, или сам участвовал в моем грехопадении", - написал Гармаш.

В то же время, журналист отметил, что представитель ОБСЕ, госпожа Грау, сначала пыталась не дать ему как члену украинской делегации возможности говорить.

"Мне пришлось убеждать ее, что глава украинской делегации имеет право делегировать свое слово, кому он сочтет нужным. А потом, когда начался хаос, устроенный моими фанатами в Донецке и Луганске, она, вместо того, чтобы призвать их к порядку, не дала возможности члену украинской делегации закончить свое выступление.

Но еще хуже, что ОБСЕ не заметила факта прямого оскорбления члена украинской делегации со стороны нелегитимного участника переговоров. По крайней мере, никакой реакции - не было ", - добавил он.

Отметим, представитель президента РФ Борис Грызлов пропустил прошлое заседание ТКГ, которое состоялось на его 70-летний юбилей.

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