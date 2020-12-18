Экс-тренер "Зари" Вернидуб возглавил лучшую команду Молдовы

18 декабря, 2020, 12:48

Украинский специалист Юрий Вернидуб стал новым главным тренером молдавского "Шерифа"

Об этом сообщает официальный сайт "Шерифа".

Пока не сообщается, на какой срок Вернидуб и "Шериф" подписали контракт. Финансовые условия сделки также не разглашаются.

Последним местом работы Юрия Вернидуба был солигорский "Шахтер", который украинец оставил в августе этого года. Команда стала чемпионом Беларуси.

После 20-го тура чемпионата Молдовы "Шериф" идет на первом месте, имея в активе 55 очков и преимущество над "Петрокубом" в размере 6 баллов.

17 декабря украинский тренер Юрий Вернидуб заявил, что не осуждает Ярослава Ракицкого за то, что он выступает за питерский "Зенит".