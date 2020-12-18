Экс-голкипер "Динамо" может продолжить карьеру в Австрии

18 декабря, 2020, 13:47

Украинский голкипер Артур Рудько попал в сферу интересов австрийских "Аустрии" и "Штурма"

Об этом сообщает telegram канал "Шах и Шах".

Рудько, который сейчас защищает цвета кипрского "Пафоса", может продолжить карьеру не только в австрийской бундеслиге, но и в местном АПОЭЛе, который планирует кардинально изменить состав в ближайшее время. В первую очередь боссы чемпиона Кипра заинтересованы усилить позицию голкипера.

Артур Рудько стал лучшим вратарем первой половины чемпионата Кипра и побил несколько вратарских рекордов "Пафоса".

Всего на счету 28-летнего вратаря 13 матчей, в которых он пропустил 11 мячей. Ориентировочная трансферная стоимость Рудько составляет 500 тыс. евро.

15 декабря сообщалось, что Роман Яремчук может продолжить карьеру в "Спортинге" из Лиссабона.