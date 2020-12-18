Британский боксер Фьюри полетит в космос

18 декабря, 2020, 19:19

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри рассказал, что полетит в космос

Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Фьюри, полет планируется в следующем году.

"В этом году появилась возможность записаться на полет в космос от компании Virgin. Это будет реализовано в середине следующего года. Я в их списке один из первых. Всегда хотел отправиться в космос. Я смотрел на Луну и думал: "Я хочу туда однажды попасть". Не могу дождаться. Если что-то пойдет не так, не дай Бог, то получится замечательная история - какой легендарный конец", - рассказал британец.

32-летний Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе.

18 ноября Фьюри заявил, что украинец Александр Усик не оправдал надежд в поединке с его соотечественником Дереком Чисорой.