Жена Макрона и некоторые европейские политики самоизолировались из-за болезни президента Франции
17 декабря, 2020, 20:04
Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Бриджит пошла на самоизоляцию из-за позитивного результата теста на коронавирус у ее мужа
Об этом сообщает AFP.
Жена Макрона сдала тест на коронавирус и он оказался отрицательным. Но все же Бриджит пошла на самоизоляцию. В ближайшие дни она сделает повторный тест на коронавирус.
После сообщения о COVID-19 у Макрона о самоизоляции также заявили: глава Европейского совета Шарль Мишель, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Анхель Гуррия, премьер-министры Испании Педро Санчез, Португалии Антонио Коста, Бельгии Александр Де Кру и глава правительства Люксембурга Ксавье Беттель.
Макрон принимал членов группы ОЭСР по вопросам окружающей среды 14 декабря, а накануне встречался с главами фракций французского парламента.
- Напомним, что 17 декабря президент Франции Эммануэль Макрон пошел на семидневную самоизоляцию из-за положительного результата теста на коронавирус .
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо