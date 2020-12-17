Жена Макрона и некоторые европейские политики самоизолировались из-за болезни президента Франции

После сообщения о COVID-19 у Макрона о самоизоляции также заявили: глава Европейского совета Шарль Мишель, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Анхель Гуррия, премьер-министры Испании Педро Санчез, Португалии Антонио Коста, Бельгии Александр Де Кру и глава правительства Люксембурга Ксавье Беттель.

Макрон принимал членов группы ОЭСР по вопросам окружающей среды 14 декабря, а накануне встречался с главами фракций французского парламента.

Напомним, что 17 декабря президент Франции Эммануэль Макрон пошел на семидневную самоизоляцию из-за положительного результата теста на коронавирус .

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