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Espreso.tvМирЖена Макрона и некоторые европейские политики самоизолировались из-за болезни президента Франции

Жена Макрона и некоторые европейские политики самоизолировались из-за болезни президента Франции

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Бриджит пошла на самоизоляцию из-за позитивного результата теста на коронавирус у ее мужа

Об этом сообщает AFP.

Жена Макрона сдала тест на коронавирус и он оказался отрицательным. Но все же Бриджит пошла на самоизоляцию. В ближайшие дни она сделает повторный тест на коронавирус.

После сообщения о COVID-19 у Макрона о самоизоляции также заявили: глава Европейского совета Шарль Мишель, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Анхель Гуррия, премьер-министры Испании Педро Санчез, Португалии Антонио Коста, Бельгии Александр Де Кру и глава правительства Люксембурга Ксавье Беттель.

Макрон принимал членов группы ОЭСР по вопросам окружающей среды 14 декабря, а накануне встречался с главами фракций французского парламента.

  • Напомним, что 17 декабря президент Франции Эммануэль Макрон пошел на семидневную самоизоляцию из-за положительного результата теста на коронавирус .

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