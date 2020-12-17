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Espreso.tvОбществоПрезидент Франции Макрон заразился коронавирусом

Президент Франции Макрон заразился коронавирусом


фото: reuters
17 декабря президент Франции Эммануэль Макрон пошел на семидневную самоизоляцию из-за положительного результата теста на коронавирус

Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца .

"У президента республики сегодня обнаружили положительный диагноз на Covid-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно действующим медицинским инструкциями французский лидер будет изолирован течение 7 дней. Макрон продолжит работать и осуществлять свою деятельность удаленно.

  • Напомним, 15 декабря во Франции ввели комендантский час из-эпидемиологическую ситуацию.

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