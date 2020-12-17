В стиле Греты Тунберг: форвард "Барселоны" смутил фанов странной прической. ФОТО
17 декабря, 2020, 12:51
Французский футболист "Барселоны" Антуан Гризманн вышел на матч чемпионата Испании с двумя заплетенными косичками
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Гризманн неожиданно сменил имидж перед игрой чемпионата Испании против "Реал Сосьедад", в которой "Барселона" победила 2: 1.
Фаны в соцсетях оказались изумленными прической француза, которую сравнивают с прическами экологической активистки Греты Тунберг и героини детской повести Пеппи Длинныйчулок.
- Напомним, 24 ноября Гризманн заявил, что у него прекрасные отношения с лидером "Барселоны" аргентинцем Лионелем Месси.
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