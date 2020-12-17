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Espreso.tvСпортВ стиле Греты Тунберг: форвард "Барселоны" смутил фанов странной прической. ФОТО

В стиле Греты Тунберг: форвард "Барселоны" смутил фанов странной прической. ФОТО

Французский футболист "Барселоны" Антуан Гризманн вышел на матч чемпионата Испании с двумя заплетенными косичками

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Гризманн неожиданно сменил имидж перед игрой чемпионата Испании против "Реал Сосьедад", в которой "Барселона" победила 2: 1.

Фаны в соцсетях оказались изумленными прической француза, которую сравнивают с прическами экологической активистки Греты Тунберг и героини детской повести Пеппи Длинныйчулок.

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