В стиле Греты Тунберг: форвард "Барселоны" смутил фанов странной прической. ФОТО

17 декабря, 2020, 12:51

Французский футболист "Барселоны" Антуан Гризманн вышел на матч чемпионата Испании с двумя заплетенными косичками

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Гризманн неожиданно сменил имидж перед игрой чемпионата Испании против "Реал Сосьедад", в которой "Барселона" победила 2: 1.

Фаны в соцсетях оказались изумленными прической француза, которую сравнивают с прическами экологической активистки Греты Тунберг и героини детской повести Пеппи Длинныйчулок.

Напомним, 24 ноября Гризманн заявил, что у него прекрасные отношения с лидером "Барселоны" аргентинцем Лионелем Месси.

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