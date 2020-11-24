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Espreso.tvСпортГризманн перед игрой с "Динамо" выложил всю правду о конфликте с Месси

Гризманн перед игрой с "Динамо" выложил всю правду о конфликте с Месси


фото: Getty Images
Французский нападающий Гризманн заявил, что у него прекрасные отношения с лидером "Барселоны" аргентинцем Лионелем Месси

Об этом сообщает Marca.

По словам Гризманна, разговоры о его конфликте с Месси не имеют основания и у него прекрасные отношения с аргентинцем.

"Я говорил с Лео, когда приехал, и он сказал, что разозлился, когда я отклонил первое предложение, потому что он говорил об этом трансфере публично, а я в итоге отказался. Однако он сказал, что после моего перехода в его команду он готов пойти со мной на смерть, и я чувствую это каждый день. я восхищаюсь Лео, и он знает об этом. У меня с Месси прекрасные отношения", - заверил Гризманн.

Также он опроверг заявление своего дяди Эммануэля Лопеса о проблемах в "Барселоне".

"Он рассказывает все это, поскольку ни мой отец, ни моя сестра не общаются с прессой, так что звонят ему. Мой дядя не понимает, как устроен футбол. В результате журналист выудил из него эти слова. Я сказал Лео, что никогда не говорил с ним, у меня даже нет номера дядиного телефона", - заверил Гризманн.

Француз готовится сегодня сыграть в Лиге чемпионов против "Динамо", матч начнется в Киеве в 22:00.

 

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