Гризманн перед игрой с "Динамо" выложил всю правду о конфликте с Месси
Об этом сообщает Marca.
По словам Гризманна, разговоры о его конфликте с Месси не имеют основания и у него прекрасные отношения с аргентинцем.
"Я говорил с Лео, когда приехал, и он сказал, что разозлился, когда я отклонил первое предложение, потому что он говорил об этом трансфере публично, а я в итоге отказался. Однако он сказал, что после моего перехода в его команду он готов пойти со мной на смерть, и я чувствую это каждый день. я восхищаюсь Лео, и он знает об этом. У меня с Месси прекрасные отношения", - заверил Гризманн.
Также он опроверг заявление своего дяди Эммануэля Лопеса о проблемах в "Барселоне".
"Он рассказывает все это, поскольку ни мой отец, ни моя сестра не общаются с прессой, так что звонят ему. Мой дядя не понимает, как устроен футбол. В результате журналист выудил из него эти слова. Я сказал Лео, что никогда не говорил с ним, у меня даже нет номера дядиного телефона", - заверил Гризманн.
Француз готовится сегодня сыграть в Лиге чемпионов против "Динамо", матч начнется в Киеве в 22:00.
- 4 ноября в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло испанской "Барселоне" со счетом 1:2.
- 23 ноября стало известно, что форвард "Барселоны" Лионель Месси попал в заявку испанского клуба на матч Лиги чемпионов против "Динамо" в Киеве.
- Мирча Луческу напомнил, что он уже побеждал "Барселону" в Лиге чемпионов, когда возглавлял "Шахтер" в 2004 году.
- Кроме этого, Луческу заявил, что при отсутствии аргентинского форварда Лионеля Месси "Барселона" будет качественнее играть в обороне.
- Полузащитники "Динамо" Сергей Сидорчук и Виктор Цыганков не сыграют в матче Лиги чемпионов против "Барселоны".
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