УАФ причислила "Шахтеру" техническую победу в матче с "Ингульцем"

17 декабря, 2020, 13:28

Украинская ассоциация футбола присудила "Ингульцу" техническое поражение в матче чемпионата Украины с "Шахтером"

Об этом сообщает официальный сайт УАФ .

Контрольно дисциплинарный комитет УАФ решил причислить "Ингульцу" поражение 0: 3, поскольку клуб с Петрова не подготовил должным образом поле стадиона "Звезда" в Кропивницкому, где команда принимает своих соперников. Также "Ингулец" оштрафован на 50 тыс. грн.

Матч 13-го тура УПЛ должен быть 13 декабря, но делегат УАФ отменил игру из-за неготовности поля, на котором не был включен подогрев.

Таким образом, "Шахтер" после технической победы набрал 29 очков и приблизился к лидеру турнирной таблицы - "Динамо" - на расстояние в 1 пункт.

"Ингулец" имеет 11 баллов и идет десятым.

Напомним, 13 декабря из-за неготовности поля в Кропивницкому было отменено матч между "Ингульцем" и "Шахтером" .

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