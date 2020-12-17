Тренер "Шахтера" назвал цели команды на этот сезон

17 декабря, 2020, 19:04

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру заявил, что его команда собирается выиграть УПЛ и Кубок Украины

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Также Каштру обещал, что команда пройдет подальше в Лиге Европы ради болельщиков.

"Пользуясь случаем, хочу поздравить наших болельщиков с наступающими Новым годом и Рождеством. Хочу, чтобы у всех были мир и солидарность. Мы постараемся делать все, чтобы радовать болельщиков. Знаем, в первой части сезона в некоторых моментах мы немного отошли от того, чего они хотели бы. Знаем, что от нас ожидают победы в чемпионате, Кубке и чтобы мы прошли подальше в Лиге Европы. Мы попытаемся сделать все, чтобы радовать болельщиков. Однако прежде всего - здоровье. Я хочу, чтобы все наши болельщики были здоровыми и счастливыми, и чтобы был мир ", - сказал Луиш Каштру.

В 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" сыграет против израильского "Маккаби" Тель-Авив. В турнирной таблице УПЛ команда занимает второе место и отстает от "Динамо" на 1 балл.

17 декабря Украинская ассоциация футбола присудила "Ингульцу" техническое поражение в матче чемпионата Украины с "Шахтером".

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