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Espreso.tvЭкономикаПарламент поддержал в первом чтении снижение НДС для аграриев до 14%

Парламент поддержал в первом чтении снижение НДС для аграриев до 14%


фото: growhow.in.ua
Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс по снижению ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для аграриев до 14% с 20%

Проект закона №3656 поддержали 233 народных депутата, передает Еспресо.TV.

Согласно тексту проекта закона, документ предлагает установить ставку НДС в размере 14% на операции по поставке и ввоз на территорию Украины некоторых видов сельскохозяйственной продукции. В частности, это касается товарных позиций "крупный рогатый скот, живой", "свиньи, живые", "пшеница", "ячмень", "овес", "кукуруза", "сахарная свекла", а также семена льна, рапса, подсолнечника и т.д. .

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, согласно проведенному Украинским клубом аграрного бизнеса (УКАБ) анализом, снижение ставки НДС для аграриев не приведет к масштабным искажениям в структуре поступлений или потерь налога для государства.

"Но при этом исчезнут стимулы для оптимизации налоговых обязательств - "скрутки", - считают инициаторы проекта закона.

Отмечается, что благодаря снижению ставки НДС состоится детенизация аграрного производства, а бюджет получит существенные преимущества.

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