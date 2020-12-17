"Ювентус" начал переговоры о возвращении скандального футболиста
17 декабря, 2020, 19:36
Туринский "Ювентус" начал переговоры по трансферу полузащитника Поля Погба
Об этом сообщает Express .
Боссы "Ювентуса" решили сначала договориться с агентом Погба - Миной Райолой. После этого туринский клуб свяжется с представителями "Манчестер Юнайтед". По информации источника, француз не прочь вернуться в Италию.
Большую часть прошлого сезона Погба пропустил из-за травмы лодыжки. В декабре прошлого года полузащитник восстановился от травмы, но получил рецидив после того, как бурно отпраздновал свадьбу своего брата.
Француз уже выступал в чемпионате Италии за туринский "Ювентус" в период с 2012-го по 2016-й год
- 4 февраля сообщалось, что многие футболисты английского "Манчестер Юнайтед" считают, что клубу нужно избавиться от французского полузащитника Поля Погба .
- 16 октября "Манчестер Юнайтед" активировал опцию продления контракта с полузащитником Полем Погба.
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