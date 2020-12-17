"Ювентус" начал переговоры о возвращении скандального футболиста

17 декабря, 2020, 19:36

Туринский "Ювентус" начал переговоры по трансферу полузащитника Поля Погба

Об этом сообщает Express .

Боссы "Ювентуса" решили сначала договориться с агентом Погба - Миной Райолой. После этого туринский клуб свяжется с представителями "Манчестер Юнайтед". По информации источника, француз не прочь вернуться в Италию.

Большую часть прошлого сезона Погба пропустил из-за травмы лодыжки. В декабре прошлого года полузащитник восстановился от травмы, но получил рецидив после того, как бурно отпраздновал свадьбу своего брата.

Француз уже выступал в чемпионате Италии за туринский "Ювентус" в период с 2012-го по 2016-й год