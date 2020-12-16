Грызлов после своего дня рождения не пришел на заседание ТКГ
16 декабря, 2020, 22:31
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал, что завершилось заседание ТКГ, на которое не пришел россиянин Борис Грызлов
Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ.
"В режиме видеоконференции состоялось очередное заседание ТКГ на уровне глав делегаций. К сожалению, мы не увидели представителя президента РФ господина Грызлова", - сказал Кравчук.
Кравчук заявил, что в очередной раз требовал от России взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию о необходимости выполнять договоренности, достигнутые "нормандской четверкой" в Париже.
Отметим, что 15 декабря у Грызлова был юбилей - 70 лет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb