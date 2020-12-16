Грызлов после своего дня рождения не пришел на заседание ТКГ

16 декабря, 2020, 22:31

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал, что завершилось заседание ТКГ, на которое не пришел россиянин Борис Грызлов

Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

"В режиме видеоконференции состоялось очередное заседание ТКГ на уровне глав делегаций. К сожалению, мы не увидели представителя президента РФ господина Грызлова", - сказал Кравчук.

Кравчук заявил, что в очередной раз требовал от России взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию о необходимости выполнять договоренности, достигнутые "нормандской четверкой" в Париже.

Отметим, что 15 декабря у Грызлова был юбилей - 70 лет.