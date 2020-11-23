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Espreso.tvСпортФорвард "Милана" Ибрагимович пропустит месяц из-за травмы

Форвард "Милана" Ибрагимович пропустит месяц из-за травмы


фото: Getty Images
Форвард итальянского "Милана" Златан Ибрагимович пропустит месяц из-за травмы бедра

Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Во вчерашнем матче 8-го тура Серии А против "Наполи" (3:1) Ибрагимович получил повреждение задней поверхности бедра.

По информации источника, Златан Ибрагимович пропустит более месяца. В ближайшее время он пройдет медобследование, которое более точно определит сроки восстановления.

В текущем сезоне 39-летний Ибрагимович провел 10 матчей, забил 11 мячей и отдал 2 результативные передачи. Его "Милан" лидирует в турнирной таблице Серии А.

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