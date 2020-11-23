Форвард "Милана" Ибрагимович пропустит месяц из-за травмы
23 ноября, 2020, 19:01
Форвард итальянского "Милана" Златан Ибрагимович пропустит месяц из-за травмы бедра
Об этом сообщает Sky Sport Italia.
Во вчерашнем матче 8-го тура Серии А против "Наполи" (3:1) Ибрагимович получил повреждение задней поверхности бедра.
По информации источника, Златан Ибрагимович пропустит более месяца. В ближайшее время он пройдет медобследование, которое более точно определит сроки восстановления.
В текущем сезоне 39-летний Ибрагимович провел 10 матчей, забил 11 мячей и отдал 2 результативные передачи. Его "Милан" лидирует в турнирной таблице Серии А.
- 12 ноября стало известно, что Ибрагимович хочет продлить контракт с клубом до лета 2022-го года.
- 22 ноября во центральном матче 8-го тура чемпионата Италии по футболу "Милан" победил "Наполи" со счетом 1:3 .
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