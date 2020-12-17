Польша введет общенациональный карантин. В новогоднюю ночь будет действовать комендантский час

17 декабря, 2020, 17:35

Общенациональный карантин введут в Польше с 28 декабря до 17 января

Об этом заявил министр здравоохранения страны Адам Недзельский, передают польские СМИ .

"С 28 декабря по 17 января мы вводим общенациональный карантин. В дополнение к существующим ограничениям, которые остаются в силе, мы закрываем гостиницы, в том числе для деловых поездок", - сказал на пресс-конференции министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

Также закроются горнолыжные трассы и торговые центры (кроме продуктовых магазинов), а накануне Нового года запретят передвигаться.

По словам министра, комендантский час в Польше будет действовать во время празднования Нового года с 21:00 31 декабря до 6:00 1 января.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо