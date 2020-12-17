От назначения Шкарлета министром образования и науки ожидаем регресса реформ в сфере образования, - Гриневич

17 декабря, 2020, 16:15

Мы ожидаем от назначения Сергея Шкарлета главой Министерства образования и науки Украины полного регресса реформ в сфере образования, которые начались еще с 2014 года, сказала Гриневич

Такое мнение высказала экс-министр образования и науки Украины (2016-2019 гг.) Лилия Гриневич в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на телеканале Еспресо.TV.



"Судя по заявлениям и действиям, которые сделал господин Шкарлет в статусе и.о. министра образования и науки Украины, мы можем ожидать большого регресса по реформам в Украине. В частности, тех, которые были внедрены после Революции Достоинства в 2014 году. К тому же удивляют какие-то такие хаотические и непрофессиональные заявления новоизбранного министра. Например, начало обучения в школе с 5 лет и возвращение к десятилетнему школьному формату", - заявила Лилия.



Экс-министр добавила: "Большой проблемой будет и то, что комитет по вопросам образования и науки не поддержал данную кандидатуру на должность министра. А это, в будущем может привести к хаотичной работе министерства. Ведь внедрение любых изменений в законы будет сопровождаться дискуссиями. Поэтому, по моему мнению, кандидатура Шкарлета является удобной для президента Зеленского."