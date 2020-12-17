Оккупанты трижды нарушили "перемирие" на Донбассе

17 декабря, 2020, 18:15

17 декабря вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы о перемирии на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, начиная с ночи, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь вблизи Водяного, на Приазовье. Сначала оккупанты применили минометы 82-го калибра и гранатометы различных систем.

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"Утром, на этом же направлении, использовал уже тяжелое вооружение - артиллерийские системы 122-го калибра, 120-ти и 82-х миллиметровые минометы", - говорится в сообщении.

Третий режим прекращения огня оккупанты нарушили у этого же населенного пункта, снова открыв огонь из гранатометов.

В результате вражеского обстрела ни один украинский военный не пострадал.

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