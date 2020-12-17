Неизвестные сообщили о заминировании Черновицкой ОГА. Здание эвакуировали
17 декабря, 2020, 17:48
17 декабря в полицию поступило сообщение о заминировании Черновицкой областной государственной администрации
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.
"Анонимный заявитель сообщил о взрывчатке в административном здании города Черновцы. По указанному в сообщении адресу немедленно выехали сотрудники полиции и аварийные службы города. Просьба к гражданам с пониманием отнестись к временным неудобствам", - отметили правоохранители.
Полция провела эвакуацию людей из здания. На месте работают следственно-оперативные группы ГУНП и взрывотехники.
- Напомним, 16 декабря во время протестов предпринимателей в Киеве дважды "минировали" станцию метро "Крещатик".
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